لجنة أسبوعية لبحث مشاكل المتضررين من الطريق الإقليمى بالمنوفية

>أمر اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية بتشكيل لجنة لبحث كافة المشاكل والمعوقات الخاصة بالمواطنين المتضررين من الطريق الإقليمى تضم كلا من رئيس هيئة الطرق ومدير مديرية المساحة والمستشار الهندسى ومدير الإدارة الهندسية المختصة بالأعمال ومدير الشئون القانونية لبحث أى تظلمات وإبداء الرآى بها وكيفية معالجتها على أن تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعيا وتعيين مندوب ثابت للتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى أثناء تنفيذ الأعمال.

كما أمر سكرتير عام محافظة المنوفيةخلال اجتماعه مع اللجنة العليا للطريق الإقليمي بصرف التعويضات للمتضررين من الطريق بقرى " هيت و دلهمو مركز منوف – وابو سنيطة مركزالباجور -شنشور ومجريا وسنجرج ورملة الانجب والانجنب بمركز اشمون "من مديرية المساحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق .

وكلف فرج رؤساء المدن والمراكز بالتنبيه على رؤساء القرى باخطار الملاك المتضررين بضرورة التوجه لمديرية المساحة لصرف كامل التعويضات وشدد على جميع وحدات المرافق عدم اجراء اى تعديلات للمرافق " مياه – صرف صحى – كهرباء – غاز- تليفونات " الا بالتنسيق مع هيئة الطرق ومديرية المساحة وإلا يعتبر هذا اهدار للمال العام ، كما ألزم وحدات المرافق بتحمل كامل مصاريف المقايسات لتعديل المسار على نفقتها طبقا لكتاب الامانة العامة لوزارة الدفاع ، على ان تقوم مديرية الامن بتمكين الشركات وهيئة الطرق باستكمال باقى الأعمال .

حضر الاجتماع مندوب من الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية ومدير عام مديرية المساحة ومهندس هيئة الطرق والكبارى ومندوب شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومندوب شركة غاز مصر ومندوب شركة المصرية للاتصالات ومندوب صرف غرب المنوفية، والمستشار الهندسى ونائب ومساعد رئيس مجلس مدينة الباجور و أشمون ومدير الادارة الهندسية بمنوف ومديرادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ومدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة .