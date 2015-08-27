محافظ الأقصر يكرم أوائل الشهادات العامة على مستوى المحافظة

كرم محافظ الأقصر محمد بدر، أوائل الشهادات العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2014ـ 2015، فى احتفالية كبرى نظمتها مديرية التربية والتعليم بمقر قصر ثقافة الأقصر بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والمئات من أولياء أمور وأسر المكرمين.

شهدت الاحتفالية تكريم الـ3 الأوائل فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، لدورهم فى رفع اسم المحافظة وهم كل من صالح طه محمد خليفة الأول مكرر علمى علوم على مستوى الجمهورية، وعبد الرحمن مهدى محمد الثالث مكرر علمى رياضة على مستوى الجمهورية، وجورج بقطر جورج الخامس مكرر علمى علوم على مستوى الجمهورية.

كما تم تكريم العشرة الأوائل بالثانوية العامة على مستوي المحافظة وأوائل الدبلومات الفنية (الفندقيةـ التجاري ـ الصناعي ـ الزراعة)، والعشرة الأوائل بالشهاداتين الإعدادية والابتدائية، بمنحهم مبالغ رمزية وهدايا عبارة عن حقائب شخصية وأخرى للسفر وشهادات تقدير وتميز.

كما تم تكريم المتميزين فى مسابقة التحدث بالعربية الفصحي والخطابة والإلقاء الشعرى على مستوى الجمهورية، وهما سارة محمد أحمد جلال، ومحمد أحمد جلال، وتكريم مديرى الإدارات والمدارس الذين حصد طلابهم المراكز الأولي.

وفى ختام الاحتفالية منحت نقابة المعلمين درعا لمحافظ الأقصر ووكيل وزارة التربية والتعليم، سلمهما إياهما يحيى يوسف إبراهيم أمين النقابة بالنيابة عن النقيب العام للمعلمين.

>