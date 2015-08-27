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طالبة الشرقبة تواصل إضرابها عن الطعام لرفض نقلها من"الأزهر" للتعليم العام

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طالبة الشرقبة تواصل إضرابها عن الطعام لرفض نقلها من"الأزهر" للتعليم العام طالبة الشرقبة تواصل إضرابها عن الطعام لرفض نقلها من"الأزهر" للتعليم العام
تواصل طالبة الصف الأول الإعدادى الأزهرى بالشرقية، إضرابها عن الطعام لليوم الثالث ما أدى لتدهور صحتها، احتجاجا على رفض مشيخة الأزهر قبول نقلها من المعهد الأزهرى إلى التعليم العام.

وقالت " إيمان أحمد محمد السيد الجنيدى " الطالبة بالمعهد الدينى فى قرية الشبروين بمركز ههيا، إن والدها تقدم بطلب لنقلها للمدرسة الإعدادية بوزارة التربية والتعليم لعدم رغبتها فى الدراسة بالأزهر كونها غير مجدية بالنسبة لها، إلا أن منطقة الشرقية رفضت وعللت ذلك بضرورة موافقة مشيخة الأزهر الشريف فتوجه والدها بطلب للمشيخة التى رفضت بسبب قلة أعداد الطلاب فى المعاهد الأزهرية .

وصرح مصدر مسئول المنطقة الأزهرية بالشرقية ، أن المشيخة سبق وأصدرت قرارا بألا تقل كثافة الفصل عن 25 طالبا، وأن نقل الطلاب من الأزهر إلى التعليم العام أثر على الكثافة العددية للفصول فصدر القرار السابق للحفاظ على استمرار الدراسة بالمعاهد خاصة أنها بدأت تشهد تراجعا فى الأعداد بشكل ملحوظ .


>طالبة بالشرقية تضرب عن الطعام لرفضها الدراسة بالأزهر

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