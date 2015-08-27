بشويش على بشرتك.. الأضرار الصحية لمسح مستحضرات التجميل بقسوة

كثير من الأضرار الصحية التى تلحق بالبشرة نتيجة وضع مستحضرات التجميل بكثرة، لاحتوائها على الكثير من المركبات الكيميائية الخطيرة، والتى تضر بنسيج البشرة وتتسبب فى تلفها.

الدكتور سعد خالد، أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، أوضح فى حديثه عن أضرار مستحضرات التجميل، أن تلك المستحضرات خطيرة على البشرة ولا تزال الدراسات والأبحاث تحذر النساء يوميًا من خطر جديد لها.

القطنة والمناديل القطن أفضل وسائل إزالة مستحضرات التجميل

الهالات السوداء والتشققات والالتهابات أخطر نتائج إزالة المستحضرات بقوة

>الخطر الأعظم على حسب تعبير الدكتور سعد، يكمن فى طرق إزالة تلك المستحضرات من البشرة، فطريقة إزالتها وحدها تصبح كفيلة بالإضرار التام بها وتدمير خلاياها وطبقاتها الخارجية، وتصبح البشرة عرضة للكثير من الأعراض المرضية، إذا ما تمت إزالة المستحضرات بقسوة، أو بخشونة زائدة، أو بسرعة، أو باستخدام أقمشة قاسية كالصوف أو البوليستر، والتخلى عن استخدام القطنة، أو القصاصات القطنية الناعمة.>وعدد أخصائى الجلدية مجموعة من الأخطار المتوقعة للتعامل بقسوة عند إزالة مستحضرات التجميل، ولعل أهمها ظهور التشققات الجلدية فى أكثر مناطق الوجه والرقبة حساسية كتحت العينين وحولهما، والخدود، والرقبة، كذلك الإصابة تدريجيًا بهالات سوداء سصعب التخلص منها، لتلف البشرة المحيطة بالعينين وتغير لونها، كذلك خشونة البشرة وصعوبة تنعيمها مرة أخرى نتيجة إتلاف الطبقات الخارجية للجلد، كذا الإصابة بالالتهابات الجلدية والفقاقيع فى أماكن تفرقة من الوجه، والرقبة.