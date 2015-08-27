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بعثة المنتخب بالكامل تتلقى التطعيمات في الفندق عدا إكرامي قبل السفر إلى تشاد

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بعثة المنتخب بالكامل تتلقى التطعيمات في الفندق عدا إكرامي قبل السفر إلى تشاد بعثة المنتخب بالكامل تتلقى التطعيمات في الفندق عدا إكرامي قبل السفر إلى تشاد

تلقت بعثة منتخب التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى تشاد لمواجهة منتخبها يوم 6 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وأرسلت وزارة الصجة مندوبين إلى مقر إقامة المنتخب الوطني بالتنسيق مع الدكتور أسامة الشاعر طبيب الفريق، وخضع كل أفراد البعثة للتطعيمات اللازمة باستثناء شريف إكرامي حارس المرمى، وذلك لمعاناته من ارتفاع في درجة الحرارة خلال الأيام الماضية، وسيتم تحديد موعد لاحق له لتلقي التطعيمات قبل السفر إلى تشاد.

ويستعد الفراعنة لمباراتهم الثانية بالتصفيات بعد تغلبهم في الجولة الأولى بثلاثية دون رد على تنزانيا في استاد برج العرب.

ولم يتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا في نسخها الـ3 الأخيرة، بالتحديد منذ رفعه الكأس السابعة في تاريخه عام 2010 بأنجولا.

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