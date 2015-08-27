أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يرد عبر في الجول على أقاويل علاج أنطوي بـ ' السحر والشعوذة '

Google+ Print
الأهلي يرد عبر في الجول على أقاويل علاج أنطوي بـ ' السحر والشعوذة ' الأهلي يرد عبر في الجول على أقاويل علاج أنطوي بـ ' السحر والشعوذة '

رد الأهلي عبر المتحدث الإعلامي الرسمي لجهاز الكرة به جمال جبر على الأقاويل المثارة عن رغبته في علاج لاعبه الغاني بالسحر والشعوذة في بلاده.

وتعجب مسؤولو الأهلي من هذه الأخبار المتناقلة، وأكدوا أن أكبر رد عليها هو وجود اللاعب في أثناء علاجه.

وكان أنطوي قد تعرض لجزع في القدم سيغيب على إثره 6 أسابيع عن الملاعب، مما يعني قدرته فقط على المشاركة مع الأهلي في نهائي الكونفدرالية وغيابه عن الدور نصف النهائي للبطولة إلى جانب ما تبقى من كأس مصر.

وسيقوم أنطوي بفك الجبيرة التي وضعها في قدمه الجمعة ليضع واحدة أصغر منها في إطار مراحل علاجه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي