الأهلي يرد عبر في الجول على أقاويل علاج أنطوي بـ ' السحر والشعوذة '

رد الأهلي عبر المتحدث الإعلامي الرسمي لجهاز الكرة به جمال جبر على الأقاويل المثارة عن رغبته في علاج لاعبه الغاني بالسحر والشعوذة في بلاده.

وتعجب مسؤولو الأهلي من هذه الأخبار المتناقلة، وأكدوا أن أكبر رد عليها هو وجود اللاعب في مصر أثناء علاجه.

وكان أنطوي قد تعرض لجزع في القدم سيغيب على إثره 6 أسابيع عن الملاعب، مما يعني قدرته فقط على المشاركة مع الأهلي في نهائي الكونفدرالية وغيابه عن الدور نصف النهائي للبطولة إلى جانب ما تبقى من كأس مصر.

وسيقوم أنطوي بفك الجبيرة التي وضعها في قدمه الجمعة ليضع واحدة أصغر منها في إطار مراحل علاجه.