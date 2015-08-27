الكالتشيو مع المحمودي - الأسباب الفنية لتوهان صلاح.. و ' سلملنا بقى ع الصفقات ' يا ميلان

أتم محمود عبد الرازق "شيكابالا" الإجراءات الشخصية الخاصة بانتقاله في نادي الزمالك قبل الرحيل للإسماعيلي على سبيل الإعارة.

واتفق الزمالك مع سبورتينج لشبونة البرتغالي على استعادة اللاعب مقابل 650 ألف دولار على أن تتم إعارته الموسم الحالي للإسماعيلي لرفض المدرب جوزفالدو فيريرا تواجده مع الفريق.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الزمالك إتمام عمليات تحويل مقابل الصفقة، حضر شيكابالا للتوقيع على عقد يمتد 5 سنوات مع القلعة البيضاء.

وسيلتحق النجم الأسمر صاحب الـ29 عاما بصفوف الدراويش تحت قيادة المدرب أحمد حسام "ميدو" على أن يعود الموسم التالي للزمالك.

سيتم تقديم شيكابالا في مؤتمر صحفي الأحد المقبل بحضور محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي.

وإذا أراد الزمالك بيع اللاعب بعد ذلك فالأولوية ستكون للفريق البرتغالي وفقا للعقد المبرم بينه والقلعة البيضاء.