مقتل شخص فى مشاجرة على استقطاب الزبائن لشراء العطارة بالمنيا

قتل شخص أثناء مشاجرة وقعت بين صاحبى محل عطارة بمنطقة أبوهلال بسبب الخلاف فيما بينهما على الزبائن ورغبة كل منهما فى استقطابهم للشراء منه.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من إ ع 48 سنة صاحبة محل عطارة و أ ث 33 سنة صاحب محل عطارة أيضًا بسبب خلاف على استقطاب الزبائن للشراء منهما وأدت إلى استدعاء أقاربهما ما دفع أحدهم لقتل خصم شقيق زوجته مستخدمًا سكين حيث تعدى عليه محدثًا إصابته بمناطق متفرقة من جسده ما أدى لمقتله فى الحال وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعه وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.