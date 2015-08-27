أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مقتل شخص فى مشاجرة على استقطاب الزبائن لشراء العطارة بالمنيا

Google+ Print
مقتل شخص فى مشاجرة على استقطاب الزبائن لشراء العطارة بالمنيا مقتل شخص فى مشاجرة على استقطاب الزبائن لشراء العطارة بالمنيا
قتل شخص أثناء مشاجرة وقعت بين صاحبى محل عطارة بمنطقة أبوهلال بسبب الخلاف فيما بينهما على الزبائن ورغبة كل منهما فى استقطابهم للشراء منه.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من إ ع 48 سنة صاحبة محل عطارة و أ ث 33 سنة صاحب محل عطارة أيضًا بسبب خلاف على استقطاب الزبائن للشراء منهما وأدت إلى استدعاء أقاربهما ما دفع أحدهم لقتل خصم شقيق زوجته مستخدمًا سكين حيث تعدى عليه محدثًا إصابته بمناطق متفرقة من جسده ما أدى لمقتله فى الحال وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعه وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365