صور| محافظ الأقصر يكرّم أوائل الشهادات العامة

كرّم محافظ الأقصر محمد بدر، أوائل الشهادات العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2014ـ 2015، وذلك في احتفالية كبرى نظمتها مديرية التربية والتعليم بمقر قصر ثقافة الأقصر، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والمئات من أولياء أمور وأُسر الطلاب المكرمين.

وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الثلاثة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك لدورهم الكبير في رفع اسم المحافظة وهم، صالح طه محمد خليفة، الأول مكرر علمي علوم، عبد الرحمن مهدي محمد، الثالث مكرر علمي رياضة، وجورج بقطر جورج، الخامس مكرر علمي علوم.

كما كرّم العشرة الأوائل بالثانوية العامة على مستوي المحافظة، وأوائل الدبلومات الفنية (الفندقي ـ التجاري ـ الصناعي ـ الزراعي)، والعشرة الأوائل بالشهاداتين الإعدادية والإبتدائية، ومنحِهم مبالغ رمزية وهدايا عبارة عن حقائب شخصية وأخرى للسفر وشهادات تقدير وتميز.

كما كرّم المتميزين في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري على مستوى الجمهورية، وهما سارة محمد أحمد جلال، ومحمد أحمد جلال، بالإضافة إلي تكريم مدراء الإدارات والمدارس الذين حصد طلابهم المراكز الأولى.

وفي ختام الاحتفالية أهدى أمين نقابة المعلمين بالأقصر صبحي يوسف إبراهيم، درع النقابة للمحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم، بالنيابة عن النقيب العام للمعلمين.