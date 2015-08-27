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رسميا – ريال مدريد يواصل قص قائمته.. لوكاس سيلفا إلى مرسيليا

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رسميا – ريال مدريد يواصل قص قائمته.. لوكاس سيلفا إلى مرسيليا رسميا – ريال مدريد يواصل قص قائمته.. لوكاس سيلفا إلى مرسيليا

أعار ريال مدريد لاعب الوسط البرازيلي الواعد لوكاس سيلفا إلى مرسيليا الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وأعلن النادي الملكي أن مرسيليا لا يملك حق شراء اللاعب صاحب الـ22 عاما في نهاية فترة إعارته.

وكان ريال مدريد قد ضم النجم الواعد من كريزيرو البرازيلي في يناير المنصرم.

لكن اللاعب لم يثبت نفسه ولم يدخل حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلا نادرا في ظل اعتماد المدير الفني الأسبق للفريق على لوكا مودريتش وتوني كروس فقط.

هذا الصيف تعاقد ريال مدريد مع الإيطالي كوفاسيتش وكذلك استعاد البرازيلي كاسميرو. ورحل لوكاس سيلفا ومن قبله اسير إيارامندي.

لكن في حين انتهت علاقة إيارا بريال مدريد فإن النادي الملكي يأمل في استعادة لوكاس سيلفا بعد موسم من الخبرة في مرسيليا.

ريال رحل عنه إيارا بعد سيلفا ومن قبلهما فابيو كوينتراو معارا لموناكو ولم يجدد بقاء خافيير هرنانديز ليعود المكسيكي إلى مانشستر يونايتد. وتنقص قائمة الميرنجي باستمرار.

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