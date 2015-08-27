أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة سنتر يور توصى بمنح جامعة حلوان شهادة الأيزو فى جودة النظم الإدارية

Google+ Print
أوصت هيئة سنتر يور الأمريكية بمنح جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ياسر صقر، شهادة المطابقة للمواصفات القياسية الدولية 9001:2008ISO فى مجال جودة النظم الإدارية، حيث إنها الجامعة المصرية الأولى، التى تحصل على الشهادة للنظام الإدارى كاملا بكافة الوحدات الإدارية وعددها ( 34) إدارة.

كان مراجعون دوليون من هيئة سنتر يور الأمريكية قيموا النظام الإدارى لجامعة حلوان، وفى يوم 25 أغسطس 2015 أوصت الهيئة بمنح الجامعة شهادة الاعتماد والجودة الأيزو الدولية 9001:2008ISO، بعد نجاحها فى إثبات قدرتها على تطبيق متطلبات الجودة الدولية للمنظمات التعليمية.

وكانت شركة سنتر يور الأمريكية والمانحة للأيزو زارت الجامعة ثلاثة أيام راجعت خلالها جميع العمليات الوثائقية والسجلات للتحقق من مدى قدرتها على تقديم الخدمة وفقا للمعايير القياسية لتحقيق متطلبات الجودة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365