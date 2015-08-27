هيئة سنتر يور توصى بمنح جامعة حلوان شهادة الأيزو فى جودة النظم الإدارية

أوصت هيئة سنتر يور الأمريكية بمنح جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ياسر صقر، شهادة المطابقة للمواصفات القياسية الدولية 9001:2008ISO فى مجال جودة النظم الإدارية، حيث إنها الجامعة المصرية الأولى، التى تحصل على الشهادة للنظام الإدارى كاملا بكافة الوحدات الإدارية وعددها ( 34) إدارة.

كان مراجعون دوليون من هيئة سنتر يور الأمريكية قيموا النظام الإدارى لجامعة حلوان، وفى يوم 25 أغسطس 2015 أوصت الهيئة بمنح الجامعة شهادة الاعتماد والجودة الأيزو الدولية 9001:2008ISO، بعد نجاحها فى إثبات قدرتها على تطبيق متطلبات الجودة الدولية للمنظمات التعليمية.

وكانت شركة سنتر يور الأمريكية والمانحة للأيزو زارت الجامعة ثلاثة أيام راجعت خلالها جميع العمليات الوثائقية والسجلات للتحقق من مدى قدرتها على تقديم الخدمة وفقا للمعايير القياسية لتحقيق متطلبات الجودة.



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