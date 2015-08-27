بالصور.. ننشر جولة الرئيس السيسى داخل مقر "الدفاع الوطنى الروسى"

زار الرئيس عبدالفتاح السيسى بصحبة وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قبل مغادرته روسيا اليوم الخميس، لأول مرة مقر مركز الدفاع الوطنى فى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من وزير الدفاع شويجو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان أصدرته، اليوم الخميس، أنه كان فى استقباله رئيس المركز، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، الذى اطلع الرئيس على مهام المركز ووظائفه، ثم عرف وزير الدفاع الروسى الرئيس السيسى على عمل طاقم إدارة مركز الدفاع الوطنى وعمل مركز إدارة العمل اليومى للقوات المسلحة الروسية.

وأبلغ وزير الدفاع الروسى الرئيس المصرى أن طاقم إدارة المركز يتلقى المعلومات عن تنظيم الدفاع الوطنى، ويتناولها بالتحليل بصفة مستمرة.

وعبر الرئيس المصرى فى ختام الزيارة عن خالص الشكر لوزير الدفاع الروسى لدعوته لزيارة المركز، ودعاه لزيارة مصر كما جاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية.

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