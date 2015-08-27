إغلاق المياه بقرية المعابدة لوجود تلوث زيتى بطول 500 متر بنيل أسيوط

قال المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إنه تم إغلاق عملية المياه بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بسبب اكتشاف وجود تلوث زيتى متقطع بمياه النيل بالقرب من محطة مياه المعابدة يبلغ طوله من 300 إلى 500 متر وعرض من 15 إلى 20 سم.

وأضاف صلاح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات ومنها إغلاق المحطة وتشغيل المحطات الارتوازية بالقرية وإرسال سيارات مياه للمناطق المتأثرة، وأخذ عينات فورية واستمرار الاطمئنان على سلامة المياه وإبلاغ جميع الفئات المعنية مثل وزارة الصحة والبيئة والمسطحات المائية وإبلاغ جميع الفئات المعنية مثل وزارة الصحة والبيئة والمسطحات المائية.

وأشار المهندس محمد صلاح إلى أن بقعة الزيت تتجه شرق النيل وتم إخطار جميع محطات الجزء الشرقى من النيل كما تم حساب سرعة المياه لتتبع البقعة وتشكيل غرفة عمليات بالتواصل مع الصحة والمحافظة.

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