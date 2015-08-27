أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إغلاق المياه بقرية المعابدة لوجود تلوث زيتى بطول 500 متر بنيل أسيوط

Google+ Print
إغلاق المياه بقرية المعابدة لوجود تلوث زيتى بطول 500 متر بنيل أسيوط إغلاق المياه بقرية المعابدة لوجود تلوث زيتى بطول 500 متر بنيل أسيوط
قال المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إنه تم إغلاق عملية المياه بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بسبب اكتشاف وجود تلوث زيتى متقطع بمياه النيل بالقرب من محطة مياه المعابدة يبلغ طوله من 300 إلى 500 متر وعرض من 15 إلى 20 سم.

وأضاف صلاح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات ومنها إغلاق المحطة وتشغيل المحطات الارتوازية بالقرية وإرسال سيارات مياه للمناطق المتأثرة، وأخذ عينات فورية واستمرار الاطمئنان على سلامة المياه وإبلاغ جميع الفئات المعنية مثل وزارة الصحة والبيئة والمسطحات المائية وإبلاغ جميع الفئات المعنية مثل وزارة الصحة والبيئة والمسطحات المائية.

وأشار المهندس محمد صلاح إلى أن بقعة الزيت تتجه شرق النيل وتم إخطار جميع محطات الجزء الشرقى من النيل كما تم حساب سرعة المياه لتتبع البقعة وتشكيل غرفة عمليات بالتواصل مع الصحة والمحافظة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365