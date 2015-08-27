محلب يبحث استعدادات تشجيع السياحة العربية لقضاء إجازة عيد الأضحى بمصر

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وزير الطيران المدنى حسام كمال، ووزير السياحة خالد رامى، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتشجيع السياحة، خاصة العربية، فى إجازات عيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الدعاية والبرامج السياحية الخاصة فى الفترة القادمة، لجذب السياحة فى إجازات العيد، خاصة السياح من الدول العربية، مشيراً إلى أنه من الممكن استغلال موسم الحج لتنشيط السياحة، عن طريق تقديم مميزات وأسعار خاصة للمواطنين السعوديين على الطائرات التى تنقل الحجاج المصريين إلى السعودية، وتعود تقريباً بلا ركاب.. وفى الوقت نفسه عودتهم بعد قضاء إجازتهم، أيام عودة الحجاج إلى مصر بعد العيد.

من جانبه أكد حسام كمال وزير الطيران أنه سيتم وضع مميزات خاصة فى هذه الفترة بالتنسيق مع وزير السياحة، سواء عن طريق تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار رحلات الطيران فى فترة وموسم الحج، لجذب السياح السعوديين، مشيراً إلى أن مصر للطيران ستوفر امكاناتها المختلفة لنجاح هذه التجربة.

وعرض خالد رامى وزير السياحة نماذج الحملة الدعائية التى تنظمها الوزارة حاليا "مصر قريبة" فى الدول العربية، والتى بدأت تؤتى ثمارها، مشيراً الى أن الحملة تشمل الدعاية والإعلان فى القنوات التليفزيونية، والصحف والمجلات العربية، وكذا فى شوارع وميادين هذه الدول، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.