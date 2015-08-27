مستوطنون إسرائيليون وعناصر من مخابرات الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم أكثر من 100 مستوطن المسجد الأقصى المبارك، بتزامن مع إجراءات جديدة للاحتلال الإسرائيلى فى القدس، وتواصلت الاقتحامات ما بين ساعات الصباح وحتى ظهر اليوم، من باب المغاربة الذى تم إغلاقه، حيث زاد عدد المقتحمين للأقصى عن 100 مستوطن من بينهم 90 مما يسمى "طلاب من أجل الهيكل"، و15 مستوطنا يهوديا، وسبعة عناصر من مخابرات الاحتلال.

وفرضت شرطة الاحتلال الخاصة ـ التى تتولى حراسة وحماية المستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية فى الأقصى - إجراء جديدا يتمثل بالطلب من حراس المسجد الابتعاد عن المستوطنين مسافة لا تقل عن 29 مترا، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة الملاحقة والاعتقال والإبعاد.

كما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الرابع على التوالي، دخول المسجد الأقصى حتى الساعة الحادية عشرة ظهرا، فيما احتجزت بطاقات المصلين الشخصية، وطلبت منهم عدم المكوث داخل الأقصى أكثر من ساعة، وإلا ستتم مصادرة البطاقة وتحويلها إلى مركز الاعتقال والتحقيق.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الصحفية زينة قطميرة من أمام باب السلسلة (من أبواب الأقصى) واقتادتها إلى مركز تابع لها فى القدس القديمة، قبل أن تخلى سبيلها بعد احتجازها واستجوابها لمدة ساعتين، بشرط المثول للتحقيق فى مركز "القشلة"، الأحد المقبل، ومنعها من دخول المسجد الأقصى حتى ذلك الحين.

وحسب حراس المسجد، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية زينة خلال تصوير وتوثيق اعتداء قوات الاحتلال على النساء ودفعهن بالقوة من أمام باب السلسلة، بعد منعهن من دخول المسجد الأقصى.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى منعت اليوم دخول حارس المسجد الأقصى نظام أبورموز إلى المسجد رغم انتهاء فترة إبعاده عن المسجد التى استمرت ثلاثة أشهر قبل الساعة 11 ظهرا، كما لاحقت الصحفيين ومنعتهم من التصوير، وحذفت من هواتفهم المحمولة مقاطع فيديو وصور تم التقاطها فى المسجد الأقصى وفى محيطه.

ومن جانب آخر سيطر، مستوطنون اسرائيليون فجر الخميس على بناية سكنية فى حى سلوان جنوب شرق مدينة القدس المحتلة من خلال منظمة "عطيرت كوهانيم" اليهودية الاستيطانية المتطرفة بدعوى شرائها.

وقال مركز معلومات وادى حلوة فى سلوان فى بيان الخميس ان "اكثر من 60 مستوطنا اقتحموا الحارة الوسطى ببلدة سلوان عند حوالى الساعة الثانية والنصف فجرا" وسيطروا على البناية السكنية ورفعوا العلم الاسرائيلى عليها.

وأضاف البيان "البناية السكنية مؤلفة من 12 شقة سكنية موزعة على 5 طوابق، تمت السيطرة على 4 طوابق منها، حيث رفض احد المستأجرين الخروج من منزله".

وبحسب المركز فان البناية تقع فى موقع استراتيجى مطل على المسجد الأقصى وبلدة سلوان عامة وفى وسط حى سكنى مكتظ بالسكان، واشار البيان الى أن البناية تم بيعها للمستوطنين دون مزيد من التوضيح.

وكان المستوطنون استولوا العام الماضى على 35 شقة سكنية فى حى سلوان فى القدس الشرقية فى اقل من ثلاثة اسابيع بدعوى شرائها فى صفقات يلفها الغموض.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية فى 1967 وضمتها فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى الذى يعتبر الاستيطان الاسرائيلى فى كل الاراضى المحتلة غير شرعى وفقا للقانون الدولى .

وتعتبر إسرائيل ان القدس بشطريها هى عاصمتها "الابدية والموحدة" بينما يطالب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 عاصمة لدولتهم العتيدة.