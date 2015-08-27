مريم الرومي: المرأة الإماراتية نالت حقوقها وأثبتت جدارتها

أكدت معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن المرأة الإماراتية نالت حقوقها كاملة، وحظيت باهتمام خاص من القادة منذ قيام الدولة، وأن ما وصلت إليه اليوم من تقلد أعلى الدرجات الوظيفية، وتضاعف أعداد الطالبات مقارنة بالطلبة، هو جني لثمار هذا الاهتمام، جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها بالنيابة عنها ناجي الحاي وكيل الوزارة ضمن احتفال الوزارة بيوم المرأة الإماراتية الذي أقيم أمس.

وأوضحت معاليها أن المرأة تحتفل في الإمارات مع جميع نساء العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وفيه تجدد المجتمعات البشرية حرصها على النهوض بالمرأة ورفع الغبن والحيف الذي أحاق بها على مر العصور، لا سيما في الدول الفقيرة التي تنعدم أو تتضاءل فيها البرامج المعدة لتنمية المرأة.

حقوق كاملة

وأشارت إلى أن المرأة الاماراتية نالت حقوقها كاملة، وحظيت باهتمام خاص منذ قيام الدولة، حيث فتحت أمامها أبواب التعليم لترتقي في سلم التعليم إلى أعلى الدرجات العلمية، حتى بلغ عدد الطالبات الجامعيات في الإمارات ما يزيد على ضعف عدد الطلاب، وأبواب العمل لترقى إلى أعلى الدرجات الوظيفية، فلقد أصبحت وزيرة ووكيلة للوزارة ومديرة ومهندسة وطبيبة وقاضية وسفيرة.

وأضافت معالي الرومي أن وضع المرأة يختلف في دولة الإمارات التي قادت مسيرة المرأة فيها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى للأمومة والطفولة، عن وضع المرأة في الكثير من دول العالم، وتقديراً لما وصلت إليه المرأة الاماراتية وبتوجيه من سموها تقرر أن يكون للمرأة الإماراتية يومها الخاص الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، تتم فيه مراجعة ما أنجزته المرأة من تقدم ونماء، ووضع الخطط والبرامج لاستكمال مسيرة تقدمها، لاسيما وأن الدولة قد وضعت نفسها أمام تحد صعب عبر رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم، لافتة أن هذا لن يتم إلا إذا كانت المرأة الإماراتية من بين أفضل نساء العالم.

تكريم مجندات

كرم ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية مجندات من القوات المسلحة استعرضن خلال الحفل تجاربهن، وهن الرائد الطيار لطيفة الزيدي، والوكيل صالحة المعلم، بالإضافة إلى أم الاسعاف جميلة الزعابي ومريم المجر النعيمي، اللاتي نقلن للحضور تجربة المرأة الإماراتية وما واجهته من مواقف وتحديات، ودورهن في خدمة وطنهن داخل الدولة وخارجها بالإضافة إلى قصائد شعرية بهذه المناسبة ألقتها الشاعرة الاماراتية كلثم عبدالله.

وشمل الاحتفال عرضا لفيديو للمنتسبات بالقوات المسلحة عرضن فيه تجارب انضمامهن، والتغييرات الايجابية التي صقلت شخصياتهن.