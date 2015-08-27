طلاب يهددون زميلتهم بنشر صورها الفاضحة

أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم الخميس، 4 طلاب من الجنسية الآسيوية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة ابتزاز طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً بنشر صورها الشخصية على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع 24 الإخباري، أشارت النيابة العامة إلى أن "المتهمين استطاعوا أن يجبروا المجني عليها، حيث دفعت لهم 14 ألف درهم وقامت بسرقة مصوغات ذهبية من عائلتها بقيمة 19 ألف درهم، لتسليم النقود إلى المتهمين، خوفاً من قيامهم بنشر صورها.

وقالت المجني عليها في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إنها "كانت على صداقة مع أحد المتهمين، وأنه طلب هاتفها النقال من أجل إجراء مكالمة هاتفية لكنه استغل الفرصة ونقل صورها لهاتفه عبر برنامج "الواتس أب" ثم أخذ يبتزها برفقة الآخرين".

وبينت المجني عليها أنها "خضعت لابتزاز المتهمين وتهديدهم المستمر بضربها، ما دفعها لتسليمهم المال وسرقت مصوغات ذهبية من عائلتها حتى لا ينشروا صورها.

ووفقا للمجني عليها فإنها لم تعد تستطيع دفع المال للمتهمين فحضروا بالقرب من مدرستها واعتدوا عليها بالضرب ما دفعها إلى إبلاغ الشرطة.

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