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محافظ أسوان يقوم بزيارة مفاجئة لإدارة تنمية القرية ويحذر من تقاعس المسئولين

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محافظ أسوان يقوم بزيارة مفاجئة لإدارة تنمية القرية ويحذر من تقاعس المسئولين محافظ أسوان يقوم بزيارة مفاجئة لإدارة تنمية القرية ويحذر من تقاعس المسئولين
قام اليوم محافظ أسوان مصطفي يسرى بتوجيه تحذير للمسئولين عن إدارة تنمية القرية من خلال توقيع إجراءات عقابية مشددة فى حال تكرار أى تقاعس أو تراخٍ فى أداء الأعمال المنوطة بهم، وذلك بعد أن فاجأ المحافظ العاملين بالإدارة بزيارتهم ضمن جولة لمبنى المحافظة رقم ( 2 ) والذى يضم إدارات تنمية القرية والبيئة والمحميات الطبيعة والتنظيم والإدارة .

وأكد مصطفى يسرى علي أهمية دور تنمية القرية فى خدمة المجتمع من خلال دعم اقتصاديات القرية بالمساهمة فى تحويلها من قرية مستهلكة إلى قرية منتجة ، بجانب التوسع فى إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية والتخفيف من حدة البطالة بتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب والمرأة والمعيلات ، مع تنظيم دورات تدريبية للمستفيدين من القروض لإنجاح مشروعاتهم من خلال صندوق التنمية المحلية التى يعتمد عليها جهاز بناء وتنمية القرية لرفع المستوى المعيشى بمختلف القرى، موضحاً أن هناك أهدافا أخرى لتنمية القرية تتمثل فى التوسع بإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية المدرة للدخل والتى يتم تحقيقها من خلال تحفيز الأفراد والمنظمات الأهلية غير الحكومية على تجميع وتنمية مدخراتهم وذلك باستثمارها بالشكل المطلوب ، بجانب تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تنفيذ المشروعات الإنتاجية والتسويقية والخدمية ذات العائد المالى، هذا فضلاً عن مشروعات صغار المستثمرين وغير ذلك، وكشف المحافظ عن أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دؤوبة لصندوق تنمية القرية لزيادة مستوى المشروعات التى سيتم تنفيذها.

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مصر 365