بروتوكول لتطوير الأنشطة فى 39 من مدارس العشوائيات بالإسكندرية

وقعت محافظة الإسكندرية اليوم اتفاقية تعاون مع الدكتورة ليلى إسكندر وزير الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم لتطوير خطة الأنشطة الثقافية والترفيهية فى 39 من المدارس بالمناطق العشوائية فى المحافظة.

يهدف المشروع إلى إثراء حياة الأطفال فى العشوائيات فى سن التعليم الابتدائى والإعدادى من خلال تنفيذ برنامج أنشطة يسعى إلى رفع كفاءة الأنشطة الترفيهية والثقافية بهذه المدارس، عبر إشراك المجتمع المحلى والجهات غير الحكومية فى مساندة المدرسة وبرامجها.

وتلتزم وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات بتمويل التكلفة المالية لأنشطة المشروع والتى تقدر بنحو 4 ملايين جنيه ، وتلتزم وزارة التربية والتعليم من الناحية المالية بتمويل المشاريع المتفق عليها وتمويل أنشطتها ، كما تتحمل المسئولية الفنية من حيث تنفيذ الأنشطة الثقافية والترفيهية فى المدارس طبقاً لخطة العمل المعتمدة والبرنامج الزمنى بحد أقصى ( 200 ) يوم من تاريخ بدء تنفيذ الأنشطة بالمدارس.

كما تلتزم التربية والتعليم بتوزيع نشرة تتضمن كافة القواعد واللوائح المنظمة لتنفيذ الأنشطة داخل المدارس يتم إعدادها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات وتوزع على كافة الإدارات التعليمية والمدارس المشاركة فى تنفيذ النشاط قبل بدئه.



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