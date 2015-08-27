جلسة لعرض الأثر البيئى لمشروع محطة الأدبية الجديدة بالسويس

عقد اليوم الخميس بمقر هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس، جلسة تشاورية لشركة الأدبية للإدارة البحرية لعرض الجوانب البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء محطة الأدبية الجديدة للصب الجاف بميناء الأدبية وذلك بحضور محافظ السويس اللواء العربى السروى وممثلى وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة واللجنة العليا للبيئة بالمحافظة والأجهزة التنفيذية والشعبية ولجنة دراسة الأثر البيئى بالمحافظة وأعضاء المجتمع المدنى والإعلام.

وخلال اللقاء شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة على ضرورة تطبيق قانون إخضاع المشروعات الجديدة لتقييم الأثر البيئى قبل إصدار تصريح لها وتنفيذا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 964 لسنة 2015 بضرورة تقديم وعرض دراسة بيئية عن المشروعات الجديدة.

ويعتبر المشروع جزءا من خطة تطوير الميناء وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجى حيث يضاعف المشروع من طاقة الميناء الاستيعابية الحالية ويضيف المشروع مساحات تخزين كبيرة بالميناء .

وقامت الدراسة بتناول أهم الآثار البيئية الإيجابية والسلبية المتوقعة عن المشروع وسبل التخفيف من الآثار السلبية وخطة الإدارة البيئية التى تضمن التزام المشروع بالتوافق والمعايير البيئية فى كافة مراحله.

ومن المخطط أن يكون جميع المخازن مغطاة بالكامل ويتم التداول داخلها بعد أحكام إغلاق البوابات لعدم خروج الأتربة وجميع الأرضيات من الخرسانة المعالجة بالايبوكسى وهى أرضيات غير منفذة بميول مناسبة لتجميع أى مياه و إنشاء المخازن من مواد مقاومة للحريق بما يتطابق والكود المصرى للإنشاءات .

وأشارت الدراسة إلى أنه يتم تخزين الفحم بما يتوافق مع الضوابط القانونية بحيث لا يتجاوز ارتفاع أكوام الفحم غير المدببة 9 أمتار للكومات المضغوطة ويكون المخزن جيد التهوية بما لا يسمح بزيادة تركيزات الغازات القابلة للاشتعال مع توفير نظام لتثبيط الأتربة.

وعلى جانب آخر اختارت الشركة نظم التفريغ والشحن باستخدام القواديس أو النواقل الحلزونية ثم السيور وجميعها نظم مغطاة بالكامل ومقاومة للحريق والمخازن المغلقة للتخزين حفاظا على البيئة.

وعقب انتهاء عرض الدراسة طالب محافظ السويس الشركة باستكمال بعض الجوانب بالدراسة، كما طالب الحضور بتجهيز أسئلة وتسليمها للشركة وإعادة الجلسة التشاورية بعد ثلاثة أسابيع لاستكمال المناقشة البيئية والاجتماعية.

شهد اللقاء حضور عدد من ممثلى المجتمع المدنى والأحزاب السياسية من بينها التجمع والناصرى وممثلون عن المجلس القومى للمرأة.