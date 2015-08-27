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حملة لإزالة التعديات والإشغالات بحى عتاقة فى السويس

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حملة لإزالة التعديات والإشغالات بحى عتاقة فى السويس حملة لإزالة التعديات والإشغالات بحى عتاقة فى السويس
شن حى عتاقة بالسويس، اليوم الخميس، حملة موسعة بمدن التوفيق والرحاب واليسروالنهضة والحرية، لإزالة عشرات التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة وأسوار الحدائق والمبانى، بحضور اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، وسعيد الليبيدى، رئيس حى عتاقة.

شارك فى الحملة اللواء أحمد دردير، مساعد مدير أمن السويس، والعقيد جمال حماد، مدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن والمقدم أحمد عبد العال، مدير شرطة المرافق، والرائد أحمد عبد الفتاح، رئيس مباحث المرافق، وضباط شرطة المرافق، وقيادات مديرية الأمن، والإدارات الهندسية بحى عتاقة وجهاز التجميل والنظافة.

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