شباب الخير ببنى سويف يطالب المحافظ بالتدخل لمنع إخلاء مركز الإعاقة

طالب محمد سيد، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير، ببنى سويف، المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، بسرعة التدخل لوقف قرار العميد أحمد عيطة، رئيس مدينة ومركز بنى سويف، الصادر ضد الجمعية والخاصة بإخلاء عمل مركز تأهيل المعاقين من مبنى المدينة وتسليمه لإدارة الحدائق.

وقال محمد لليوم السابع، إن القرار الصادر من رئيس المدينة سيتسبب فى ضرر كبير لمشروع، ومركز المعاقين بالمحافظة، نظرا لعدم وجود مقر آخر لهم، لافتا إلى أنه فى حال تنفيذ هذا القرر سيتوقف نشاط المعاقين، مما يحرم 600 معاق من المساعدات الشهرية والأجهزة التعويضية ودورات التخاطب.

وهدد رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير بتجميد الأنشطة الخاصة بالمعاقين، داعيا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لأعضاء الجمعية، وذلك ردا على صدور قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بإخلاء الجمعية لمبنى عبارة عن حجرة وصالة وافقت الوحدة المحلية على منحه للجمعية لاستخدامه مركزا لتأهيل المعاقين منذ شهور.

وقال رئيس الجمعية إن الجمعية تعمل فى مجالات مختلفة ومشروعات تنموية تصل قيمتها 8ملايين جنيه بعقود سارية، كما قمنا بتسليم 623 مشروعا صغيرا، بالإضافة إلى أنه تم حديثا تسليم 78 ثلاجة لسيدات معيلات لاستخدامها في بيع المنتجات.

وأضاف منذ شهور حصلنا على موافقة العميد أحمد عيطة، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، على منحنا مبنى صغيرًا داخل حديقة تابعة للوحدة المحلية بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف، كما وافق المستشار القانونى للمحافظة، موصيا بعدم الإخلاء سوى بعد توفير البديل، وقمنا باستخدامه مركزًا لتأهيل المعاقين، حيث يحصلون على دورات تخاطب مقابل 80 جنيها، وبالمجان لغير القادرين، بينما سعرها بالخارج 300 جنيه بالإضافة إلى مساعدات وأجهزة تعويضية، وكذلك حضانة لأطفالهم، وتابع: فوجئنا اليوم بخطاب من الوحدة المحلية يطالبنا بإخلاء المبنى وتسليمه لإدارة الحدائق، وتساءل رئيس جمعية شباب الخير قائلا: هل يعلم المحافظ بقرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، وتم بموافقته أم فعلها رئيس المدينة منفردا.

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