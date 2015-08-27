الجيش الجزائرى يقتل مسلحين شرق العاصمة الجزائرية

قتل الجيش الجزائرى مساء الثلاثاء مسلحين فى بلدة الطاهير فى ولاية جيجل على بعد حوالى 300 كلم شرق العاصمة الجزائرية كما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية على موقعها الالكترونى.

وعرف عن الرجلين على أنهما نفلة نور الدين، وهو "أمير" جماعة إرهابية ونائبه بوحنيكة عبد الوهاب، وقد قتلا إثر كمين نصبته وحدات النخبة فى هذه الولاية التى كانت فى التسعينيات أحد ملاذات الجماعات المسلحة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع فانهما "مجرمان خطران والتحقا بالجماعات الإرهابية سنة 1994 ، وأفاد بيان وزارى أخر أنه فى ولاية جيجل ايضا قام اسلامى مسلح اخر يدعى بوطاوى بوزيد ويعرف باسم "الهلالي" بتسليم نفسه للقوى الامنية الثلاثاء ايضا.

وقالت وزارة الدفاع انه سلم نفسه برفقة ثلاث نساء احداهن ابنة خالته (45 عاما) مع ابنتيها اللتين ولدتا من اب "ارهابى" قتله الجيش فى تاريخ لم يحدد.

وقد سلم الاف الاسلاميين المسلحين انفسهم منذ العام 2005 فى اطار سياسة المصالحة الوطنية الهادفة لطى صفحة الحرب الاهلية التى اوقعت حوالى 200 الف قتيل فى التسعينيات، لكن هناك مجموعات لا تزال ناشطة فى الجزائر وتهاجم قوات الامن.