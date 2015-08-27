أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الجزائرى يقتل مسلحين شرق العاصمة الجزائرية

Google+ Print
الجيش الجزائرى يقتل مسلحين شرق العاصمة الجزائرية الجيش الجزائرى يقتل مسلحين شرق العاصمة الجزائرية
قتل الجيش الجزائرى مساء الثلاثاء مسلحين فى بلدة الطاهير فى ولاية جيجل على بعد حوالى 300 كلم شرق العاصمة الجزائرية كما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية على موقعها الالكترونى.

وعرف عن الرجلين على أنهما نفلة نور الدين، وهو "أمير" جماعة إرهابية ونائبه بوحنيكة عبد الوهاب، وقد قتلا إثر كمين نصبته وحدات النخبة فى هذه الولاية التى كانت فى التسعينيات أحد ملاذات الجماعات المسلحة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع فانهما "مجرمان خطران والتحقا بالجماعات الإرهابية سنة 1994 ، وأفاد بيان وزارى أخر أنه فى ولاية جيجل ايضا قام اسلامى مسلح اخر يدعى بوطاوى بوزيد ويعرف باسم "الهلالي" بتسليم نفسه للقوى الامنية الثلاثاء ايضا.

وقالت وزارة الدفاع انه سلم نفسه برفقة ثلاث نساء احداهن ابنة خالته (45 عاما) مع ابنتيها اللتين ولدتا من اب "ارهابى" قتله الجيش فى تاريخ لم يحدد.

وقد سلم الاف الاسلاميين المسلحين انفسهم منذ العام 2005 فى اطار سياسة المصالحة الوطنية الهادفة لطى صفحة الحرب الاهلية التى اوقعت حوالى 200 الف قتيل فى التسعينيات، لكن هناك مجموعات لا تزال ناشطة فى الجزائر وتهاجم قوات الامن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365