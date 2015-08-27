بالصور.. بروتوكول تعاون بين العدل و"بنى سويف" لتأمين المحاكم والقضاة

وقع المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف بروتوكولاً فى مجال التعاون الأمنى بين وزارة العدل والمحافظة بحضور المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائى واللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف والمحامى العام لنيابات بنى سويف.

تضمن البروتوكول تركيب بوابات إلكترونية وتوفير مرايات كشف عن المتفجرات أسفل السيارات ووضع دشم أسمنتية وأبراج لصد الموجة الانفجارية للمتفجرات حول المحكمة وإصلاح اللوحات الكهربائية كما وعد المحافظ بتخصيص مقر لمحكمة ببا الجزئية وإعادة بناء محكمة مركز بني سويف.

واستعرض مساعد وزير العدل للأمن القضائى وباقى أعضاء اللجنة إجراءات التأمين المطلوبة والمتخذة بمعرفة المختصين من قبل وزارة الداخلية والمحافظة وعرض الثغرات الأمنية التى تم الوقوف عليها من خلال الزيارة المفاجئة التى قامت بها ادارة الأمن القضائى بوزارة العدل من خلال معاينة محكمة بني سويف الابتدائية وتم تحديد المطالب اللازمة لتحقيق المستوى المناسب من الأمن للمنشآت القضائية.

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ بني سويف درع المحافظة لمساعد وزير العدل ووعد ببذل مزيد من الجهد لخدمة العدالة.

يذكر أن المستشار أحمد الزند وزير العدل أنشأ إدارة الأمن القضائى بوزارة العدل بعد سلسلة الهجمات التي طالت عددًا من المحاكم واستهداف العديد من القضاة من قبل الإرهابيين.

وأعدت الإدارة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائى خطة للمرور المفاجئ على المحاكم للوقوف على نقاط الضعف فى عملية تأمين المحاكم سواء المنشآت أو الأفراد أو الوثائق والمعلومات وكيفية حفظها وتداولها وأيضًا الجهات المعاونة (شهر عقارى / طب شرعى / خبراء).



>