«بنك الطعام» يساهم في بناء 100 سقفًا للمنازل المعدومة بالوادي الجديد‎

صرح المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالوادي الجديد، إن بنك الطعام المصري سيساهم في تعريش وسقف 100 منزل بالقرى الفقيرة والاولى بالرعاية بالوادي الجديد.

وقال إنه تم تحديد 50 منزل بقرية الخرطوم التابعة لقرى شرق بولاق بمركز الخارجة، وقرية القصر بالداخلة بالوادي الجديد، وأضاف إنه تم اختيار المنازل التي سيتم دعمها بمبلغ سبعة الاف جنية لكل منزل من خلال لجنة من الباحثين قامت بزيارة المنازل وتحديدها على الطبيعة والذي سيتم سقفه بالأخشاب من خلال مهرة متخصصين في هذا المجال، وأضاف بإن هذا دور رائد لمنظمات المجتمع المدني وبنك الطعام المصري في تقديم الدعم للاسر الاولى بالرعاية بقرى الوادي الجديد.