على الحجار وعزة بلبع وفلامنكو أسبانى فى ختام مهرجان القلعه للموسيقى والغناء

يحى الفنان على الحجار والمطربة عزة بلبع بمشاركة رقصة الفلامنكو الأسبانية “كارمن مارينا ” وفرقتها “بيا روسا “حفل ختام فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، وذلك مساء الأحد 30 أغسطس المقبل.

حيث يستضيف مسرح المحكى (1) فى الثامنة مساءً حفلاً تحت عنوان” فلامنكو لمصر “للعارضة الاسبانية كارمن مارينا وفرقتها بيا روسا بالتعاون مع الشاعر ناصر النوبى، وفرقته جميزة والمغنية يم سويلم ،ويليه حفل للمطربة عزة بلبع وفرقتها يتضمن نخبة من اشهر اعمال الطرب العربى الى جانب عددا من الاغانى الوطنية التى وضع كلماتها احمد فؤاد نجم ولحنها الشيخ امام .

وفى العاشرة مساء على مسرح المحكى (2) يشدو النجم على الحجار بمختارات من أجمل اعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره ،ومنها يا مصري ليه – يا طالع الشجرة – ما تمنعوش الصادقين– هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى – حرماً يا سيدى وضحكة المساجين .