مجلس وزراء لبنان يبحث تكليف البلديات بمعالجة أزمة النفايات لامركزيا

أعلن وزير الإعلام اللبنانى رمزى جريج أن ثمة أفكارا جديدة لمعالجة أزمة النفايات فى لبنان مثل اللامركزية الإدارية بحيث تتولى البلديات معالجة نفايات كل منطقة".

وقال وزير الإعلام اللبنانى فى مؤتمر صحفى بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبنانى اليوم إن "رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو اللجنة الوزارية المختصة إلى الاجتماع فور تسلمه لوائح بالبلديات التى تريد تولى معالجة نفاياتها.

و أشار إلى أن المجلس كلف وزارة الداخلية أن تطلب من البلديات الإبلاغ عن خططها لتحمل المسئولية فى ملف النفايات"، مشددا على أن "المجلس سيستكمل البحث فى ملف النفايات من أجل إيجاد مطامر (مدافن للنفايات).

وقال: "إن سلام توقف عند غياب بعض الوزراء مؤكدا ضرورة التواصل بين القوى لإيجاد حلول سياسية"، وأضاف: "أن مجلس الوزراء أكد حرصه على حرية الرأى ورفضه لأعمال الشغب منوها بدور وزارة الداخلية فى حفظ الأمن".

>