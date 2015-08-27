الاتفاق على إجلاء مصابين من مدينة الزبدانى السورية وبلدتين

قالت مصادر إن أطرافا متحاربة فى سوريا اتفقت على تسهيل إجلاء مصابين من مدينة على الحدود مع لبنان وبلدتين فى شمال غرب البلاد وتمديد وقف لإطلاق النار فى المنطقة يوما آخر ليستمر بذلك ثلاثة أيام.

وكان وقف إطلاق النار بين الجيش السورى وجماعة حزب الله اللبنانية من ناحية ومقاتلين معارضين من ناحية أخرى فى مدينة الزبدانى وبلدتى كفريا والفوعة قد دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وذكرت مصادر من الطرفين أن إجلاء المصابين سيبدأ غدا الجمعة. وقال مصادر مقرب من الحكومة السورية إن المحادثات مستمرة بشأن أمور أخرى من بينها انسحاب المقاتلين من الزبدانى وإجلاء المدنيين من البلدتين الشيعيتين

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