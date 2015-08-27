الطيران الليبى يشن غارات على مواقع لتنظيم "داعش" فى بنغازى

أندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية اليوم الخميس، بين قوات الجيش الليبى والفرع الليبى لتنظيم "داعش" الإرهابي، بمحورى الصابرى والليثى بمدينة بنغازى.

وقال مصدر عسكرى ليبى بمحور الصابرى اليوم، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية اندلعت اليوم بين قوات الجيش الليبى والفرع الليبى لتنظيم "داعش" المتحصن بالمنطقة.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش الليبى شنت هجوما كبيرا بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، فضلاً عن غارات للطيران العمودى استهدفت آليات وعربات للجماعات الإرهابية بالمحور، وأشار إلى أن سقوط عشرات القتلى من إرهابيى "داعش" بمحور الليثى والصابرى.

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