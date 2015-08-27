الشركة المصنعة لدواء كيوريفو: وزارة الصحة تعتمد الدواء لعلاج فيروس سى

أعلنت شركة أبفى العالمية، اليوم، أن وزارة الصحة المصرية وافقت على تسجيل دواء كيوريفو الجديد لعلاج فيروس سى، والذى يتم تناوله عن طريق الفم فقط، مؤكدة أن العلاج يؤخذ بدون "الإنترفيرون" للمرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد المزمنC ، وسيتم توافر الدواء خلال الفترة القصيرة المقبلة داخل مراكز الكبد القومية .

وقالت الشركة فى بيان رسمى لها، إن علاج التهاب الكبد C يعتبر عملية معقدة، حيث إن الفيروس يتحور ويشكل نفسه بشكل سريع ولذلك فإن تركيب الدواء الثورى الجديد يحتوى على اثنين من المركبات الجديدة القاتلة للفيروس بنسب شفاء تصل إلى 100% فى تطور علاجى غير مسبوق، موضحة أن دواء "كيوريفو" يجمع بين اثنين من الأدوية المضادة للفيروسات لمهاجمة الفيروس فى مرحلتين منفصلتين من عمليات تكاثر الفيروس.

وأوضحت أبفى، أنه جاءت الموافقة على الدواء الجديدة كنتيجة لمجهودات وزارة الصحة المصرية للموافقة على أدوية وعلاجات عالمية تعمل على تحسين الأوضاع والظروف الصحية للمصريين ولحمايتهم من الأمراض المزمنة مثل التهاب الكبد الوبائىC حيث تحرص الوزارة على توفير أحدث العلاجات فى نفس زمن توافرها فى بلادها الأم .

وقد أعطت وزارة الصحة المصرية من "التهاب الكبد الوبائى C" أولوية وطنية فى مجال الصحة، كما أن شركة أبفى تقوم بالتعاون مع المسئولين للمساعدة فى تحديد ومعالجة مختلف التحديات التى تواجه المرضى المصريين .

من جانبه أكد أمجد ليمون المدير العام لشركة أبفى مصر: "نحن فخورون بتقديم دواء QUREVO الجديد الذى يمثل انفراجة علاجية توفر معدلات شفاء عالية للأشخاص الذين يعانون من فيروس سى".

وأضاف أمجد "كما تعكس الموافقة على دواء QUREVO الالتزام المشترك من شركة أبفى والحكومة المصرية للعمل معا على إيجاد حلول مستدامة للحد بشكل عاجل من عبء مرض التهاب الكبد الوبائى C فى مصر".

وقد أظهر دواء كيوريفو نسبة شفاء تقدر بـ100% فى المرضى المصابين بالمرض من النوع الجينى الرابع الأكثر شيوعا فى مصر بدون تليف فى الكبد.

جدير بالذكر أن شركة أبفى تدعم بخلاف الدراسات العلمية الكثير من المبادرات المختلفة مع الجهات المعنية محليا بدءا بالوزارة بمختلف فطاعتها وصولا إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الصحية وهذه المبادرات تشمل برامج التوعية بالمرض من خلال مبادرات التعليم والإدارة للأمراض المختلفة، مثال المشروع القومى مع جامعه "برنار كلود" الفرنسية لمكافحة العدوى بمستشفيات وزارة الصحة والمرافق الصحية المحلية فى جميع أنحاء مصر وأيضا توريد عدد من أجهزة الفيبروسكان لدعم الحاجة إلى مزيد من الفحوصات التى يحتاجها مرضى الالتهاب الكبدى الوبائىC بأحدث التقنيات العالمية .

جدير بالذكر أن مصر تعد من أعلى الدول فى نسب انتشار فيروس (سى) على مستوى العالم كما أن 90% من المرضى مصابون بالنوع الجينى الرابع والذى من المتوقع أن يتسبب فى وفاة العديد من المرضى سنويًا.