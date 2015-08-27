مش بس بيرطب الجسم..عصير القصب يطهر الفم ويحمى الأسنان واللثة من الضعف

كثيرة هى فوائد عصير القصب السحرى، فهو أحد دعائم اليوم الأساسية فى تلك الفترة الحارة من العام، تجعله يتفوق على كل العصائر الجاهزة والدافئة والطبيعية أيضا.

الدكتور محمد عيسى استشارى الأمراض الباطنية والسكر أكد خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، على أن عصير القصب الطبيعى البارد أحد أفضل العصائر المحلاة طبيعيا، والتى تساعد الجسم على استعادة نشاطه وعمل وظائفه بشكل مثالى.

>إلا أن البعض يخفى عليه أحد فوائد عصير القصب الخفية، وحسب عيسى فصحة الفم والأسنان واللثة أحد أهمها عصير القصب بعناصرها الكثيرة، حيث يساعد على تطهير الفم وتنظيفه، ليتخلص شاربه من رائحة الفم الكريهة، كما أنه يرطب الفم جيدا، وينظف الأسنان واللثة.

ولا تقف عناية القصب بالفم عند هذا الحد، بل تزيد على حسب تأكيد استشارى الباطنة والسكر، مؤكدا على أن كوب من عصير القصب يوميا بعد يوم يساعد على تقوية اللثة، وتقوية الأسنان والضروس أيضا، إضافة إلى أنه يساعد على الحفاظ على صحة الفم والثة ويقى الأسنان من الضعف والتكسر لاحتوائه على كم من المعادن كبير.

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