افتتاح مؤتمر الأكاديمية الدولية لتجميل الأسنان باستعراض الجديد فى أساليب التجميل

افتتح اليوم مؤتمر الأكاديمية الدولية لتجميل الأسنان المنعقد فى الفترة من 27 : 29 أغسطس الجارى برئاسة الدكتور محمد شيرين العطار أستاذ زراعة الأسنان بطب الإسكندرية ورئيس جمعية الإسكندرية لزراعة الأسنان.

وقال الدكتور طارق صلاح أستاذ التركيبات وتجميل الأسنان بطب عين شمس سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يناقش أحدث المستجدات فى تجميل الأسنان واستخدام تقنيات الكمبيوتر الرقمية لتصميم ابتسامة طبيعية جميلة للأسنان "Digital smile design".

وأشار إلى أنه ستتم مناقشة كيفية تجميل الأسنان بأحدث التكنولوجيا من خلال الكمبيوتر واستخدام تصميمات معدة بالكمبيوتر على أسس علمية.

ونقل هذه التصميمات إلى تصنيعها بالمعامل من خلال العالم الرقمى، موضحا أنه سيتم استعراض هذه التقنية من خلال علاج المرضى بقاعة المؤتمر.

يذكر أنه سيتم عقد ورشة عمل لتدريب الأطباء الشبان على أحدث الأساليب الحديثة فى مجال تجميل الأسنان

يشارك فى المؤتمر حوالى 120 طبيبًا من جميع محافظات مصر والدول العربية بمشاركة 4 من الخبراء الأجانب.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود عزت استشارى طب الأسنان بجامعة المستقبل والمسئول عن إدخال تقنية "Digital smile design " إلى مصر، سيلقى محاضرة عن التغيرات التى طرأت فى طب الأسنان باستخدام التقنيات الحديثة بالكمبيوتر واستخدامها فى مجال تجميل الأسنان.



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