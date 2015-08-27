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سكولز: ديفيد دي خيا ' خارج الخدمة '

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سكولز: ديفيد دي خيا ' خارج الخدمة ' سكولز: ديفيد دي خيا ' خارج الخدمة '

انتقد بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق ابتعاد حارس الفريق ديفيد دي خيا عن التركيز في المرحلة الحالية بسبب رغبته في الرحيل عن النادي.

ويرغب الدولي الإسباني في الانتقال لريال مدريد، وخرج من حسابات مدرب الشياطين الحمر لويس فان جال بسبب تأثير ذلك على مستواه في الآونة الأخيرة.

وأعلن المدرب الهولندي في وقت سابق أن اللاعب لن يباع، لكن دي خيا يأمل في الرحيل باتجاه العاصمة الإسبانية قبل انتهاء سوق الانتقالات الحالي الثلاثاء المقبل.

وقال سكولز في تصريحات لقناة (بي.تي.سبورت) الإنجليزية:"كيف تفقد التركيز؟"

وأضاف "هذا هو الأمر بالنسبة لي. هو يتلقى راتبه من هذا النادي، وهو ناد كبير".

وأردف "لقد دفعوا مبلغا كبيرا لحارس صغير السن حتى يحصل على هذه الفرصة. إذا كان المدرب محقا وقال إنه فقد تركيزه، إذن نعم، لقد أصبح خارج الخدمة".

وأتم "من المفترض أن يكون مع الفريق مشاركا في المباريات".

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