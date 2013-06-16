“مصر الخير” تشارك باحتفالية سوق التنمية مصر غداً

أعلنت مؤسسة مصر الخير مشاركتها في إحتفالية برنامج سوق التنمية الذي ينظمة مجموعة البنك الدولي وشركاؤها بفندق فيرمونت غدا ، حيث يتم خلالها الإعلان عن المؤسسات والجمعيات التى وقع عليها الإختيار من خلال مسابقة برنامج سوق التنمية مصر، وسوف تحصل تلك المؤسسات، وفقا للبرنامج، على الدعم المادى والفنى من مجموعة البنك الدولى وشركائها، وقد أولى البرنامج إهتماما خاصا لمحافظات صعيد مصر، بالإضافة إلى التشبيك بين الجهات المختلفة العاملة فى المجال التنموى وبالأخص مجال التصنيع الزراعى والحرف اليدوية والتشغيل والريادة المجتمعية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء، مثل البنك الدولي، ومعهد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ، بينما يقدم العديد من الشركاء الآخرون الدعم المالى .

ويشمل ذلك مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبرنامج حكومة أستراليا للمعونات الخارجية ” المعونة الأسترالية ” ووكالة التنمية الدولية الكندية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية ومنظمة العمل الدولية ووزارة الشؤون الخارجية في الدنمارك ووزارة الشؤون الخارجية في فنلندا وسكرتارية دولة سويسرا للشؤون الاقتصاد.

كما يقدم الدعم الفني أيضا عدداَ من الشركاء من ضمنهم على سبيل المثال : مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة “مصر” منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الصندوق الدولى للتنمية ، مؤسسة مصر الخير، شركة دلت أروماتيك، مشروع سلاسل قيمة الصناعات البستانية بصعيد مصر، شركة صبح للصناعات الغذائية والتبريدات، شركة مايكروسفت Microsoft ،شركة سيسكو CISCO ، شركة Innoventures ، مركز العقد الاجتماعى، مؤسسة MercyCorps مصر، جمعية كيرالدولية بمصر، مركز خدمات التنمية، بنك التنمية الأفريقى ، مؤسسة أشوكا وجمعية نهضة المحروسة .