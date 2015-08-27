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ضبط 8 أطنان سماد يوريا مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببسيون

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ضبط 8 أطنان سماد يوريا مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببسيون ضبط 8 أطنان سماد يوريا مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببسيون
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 8 أطنان سماد يوريا المدعم المخصص صرفه فى بنوك التنمية والائتمان الزراعى بحوزة صاحب محل أسمدة ببندر بسيون قبل بيعهم فى السوق السوداء.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط ايمن أ ال 18سنة صاحب محل أسمده ببندر بسيون وبحوزته (16 جوال أسمدة زراعية يوريا) زنة الجوال 50 كيلو جراما بإجمالى وزن 8 أطنان تحرر المحضر 15024 جنح مركز بسيون وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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