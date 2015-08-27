ضبط 8 أطنان سماد يوريا مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببسيون

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 8 أطنان سماد يوريا المدعم المخصص صرفه فى بنوك التنمية والائتمان الزراعى بحوزة صاحب محل أسمدة ببندر بسيون قبل بيعهم فى السوق السوداء.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط ايمن أ ال 18سنة صاحب محل أسمده ببندر بسيون وبحوزته (16 جوال أسمدة زراعية يوريا) زنة الجوال 50 كيلو جراما بإجمالى وزن 8 أطنان تحرر المحضر 15024 جنح مركز بسيون وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.