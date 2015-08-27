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بالصور.. ندوة بالثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ بعنوان "معًا ضد الإدمان"

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عقدت مدرسة الثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ ندوة تحت عنوان "معًا ضد الإدمان" تنفيذًا للخطة القومية لمكافحة الإدمان والتعاطى لوزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى، تحت رعاية الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحت إشراف الدكتورة نشوى حامد مطر مسئولة اللجنة القومية للإدمان.

اليوم السابع -8 -2015

وتناول المحاضرون مفهوم الإدمان وأسبابه ومراحله وطرق علاجه وأنواع المخدرات وسبب انتشارها فى المجتمع، ودور جميع مؤسسات المجتمع فيها وما يقدمه الخط الساخن من خدمة للعلاج مجانًا على نفقة الدولة وفى سرية تامة.

اليوم السابع -8 -2015

وأشاروا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تحليلًا للطلاب فى بعض المدارس من خلال شريحة عشوائية حماية للطلاب ووقايتهم وحفاظًا على المجتمع.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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