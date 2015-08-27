بالصور.. ندوة بالثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ بعنوان "معًا ضد الإدمان"

عقدت مدرسة الثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ ندوة تحت عنوان "معًا ضد الإدمان" تنفيذًا للخطة القومية لمكافحة الإدمان والتعاطى لوزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى، تحت رعاية الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحت إشراف الدكتورة نشوى حامد مطر مسئولة اللجنة القومية للإدمان.

وتناول المحاضرون مفهوم الإدمان وأسبابه ومراحله وطرق علاجه وأنواع المخدرات وسبب انتشارها فى المجتمع، ودور جميع مؤسسات المجتمع فيها وما يقدمه الخط الساخن من خدمة للعلاج مجانًا على نفقة الدولة وفى سرية تامة.

وأشاروا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تحليلًا للطلاب فى بعض المدارس من خلال شريحة عشوائية حماية للطلاب ووقايتهم وحفاظًا على المجتمع.



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