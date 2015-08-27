محافظ دمياط يبحث الدراسة التفصيلية لاستكمال وتشغيل فندق اللسان

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بوزارة الاستثمار، الدراسة المتكاملة التى أعدتها الشركة بشأن استكمال وتشغيل وإدارة مشروع فندق اللسان برأس البر، وذلك بحضور عادل والى، العضو المنتدب بالشركة، وعمرو عطية أحمد، رئيس قطاعات الاستثمار والدراسات الاقتصادية.

وقد أوضحت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أنه تم إعداد هذه الدراسة التفصيلية للفندق شاملة الدراسة التسويقية والتكلفة الاستثمارية للمشروع بعد الزيارة السابقة لوفد الشركة لمحافظة دمياط وزيارة المشروع على الطبيعة، حيث أشارت إلى أن الدراسة تمت على أساس أن الفندق 4 نجوم، موضحًا أن ذلك يعد الأفضل اقتصاديًا للمشروع والذى أكدته الدراسة التسويقية.

وأضاف المهندس عادل والى، العضو المنتدب، أن الشركة تابعة للدولة وهدفها الأساسى تنمية الفنادق على مستوى مصر، موضحًا أنه سيتم تعديل بعض التصميمات فى الفندق والاستفادة من المساحات البينية وإعادة البنية التحتية بما يضيف ميزة تنافسية للفندق.

وأكد محافظ دمياط، أن المحافظة ستشارك بالأرض والمبنى وسيتم التقييم للمبانى على أساس الفترة الحالية وليس وقت البناء، بالإضافة إلى أن يكون للمحافظة حصة فى صافى الأرباح سنويًا، مؤكدًا حرصه على تعظيم موارد المحافظة.

وعرض المحافظ إمكانية استغلال المساحة المجاورة أمام الفندق لعمل مشروع سياحى تنموى آخر للمحافظة، كما أشار إلى مشروع فندق النيل والذى سيقام فى موقع مجلس مدينة رأس البر القديم على النيل، ليعد إضافة أخرى لتنمية منظومة الفنادق وتنشيط السياحة الفندقية بمحافظة دمياط.