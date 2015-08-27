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أصحاب الوحدات السكنية بمدينة السادات يتظاهرون احتجاجا على قرار سحبها منهم

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أصحاب الوحدات السكنية بمدينة السادات يتظاهرون احتجاجا على قرار سحبها منهم أصحاب الوحدات السكنية بمدينة السادات يتظاهرون احتجاجا على قرار سحبها منهم
تظاهر اليوم العشرات من مالكى عدد من الشقق التى صدر قرار من جهاز مدينة السادات بإلغاء تخصيصها، وذلك بسبب عدم قيام أصحاب الشقق بتسديد الأقساط لجهاز المدينة.

وطالب المتظاهرون المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان بالتدخل لإنهاء تلك المشلكة، مؤكدين أنهم لديهم استعداد كامل لدفع جميع الأقساط المتأخرة بشرط إلغاء الفوائد، حيث تبلغ الفوائد نسبة تتراوح من 20 إلى 30 ألف جنيه على كل شقة.

وأضافوا أن معظم تلك الشقق تم شراؤها من الجهاز منذ 15عاما تقريبا.

جدير بالذكر أن المهندس محمد عاشور رئيس جهاز مدينة السادات قد أصدر قرارا بإلغاء تخصيص الشقق التى رفض أصحابها دفع الأقساط المتبقية.

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مصر 365