أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سفر 701 وعودة 377 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

Google+ Print
سفر 701 وعودة 377 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم سفر 701 وعودة 377 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم
قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 701 إلى الجانب الليبى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 246 مصريا و455 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 377 مصريا وليبيا بينهم 284 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و93 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 75 ألفا و55 مصريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365