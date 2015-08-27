سفر 701 وعودة 377 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 701 إلى الجانب الليبى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 246 مصريا و455 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 377 مصريا وليبيا بينهم 284 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و93 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 75 ألفا و55 مصريا.

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