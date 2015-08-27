أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد الاتفاق النووى.. إيران تزيل شعارات "الموت لأمريكا" من مساجدها

Google+ Print
بعد الاتفاق النووى.. إيران تزيل شعارات "الموت لأمريكا" من مساجدها بعد الاتفاق النووى.. إيران تزيل شعارات "الموت لأمريكا" من مساجدها
قالت وكالة بسيج نيوز الإيرانية التابعة لقوات التعبئة (البسيج) فى الحرس الثورى الإيرانى، إن بعض المساجد أزالت شعار "الموت لأمريكا".

وانتقد العقيد برات زادة، قائد قوات البسيج فى منطقة "قائنات" التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، حذف شعارات التى كانت منتشرة فى المساجد الإيرانية.

وقال العقيد زادة إن "المساجد لم تبنَ فقط لأداء فرائض الصلاة والعبادات، بل وجدت لتكون مكانا لمواجهة الاستكبار العالمى"، مضيفا أن النشأة الحقيقية لروح مقاومة الاستكبار، والتضحية، تبدأ من المساجد".

وأضاف برات زادة "كل ما نملكه نحن فى إيران مرتبط بهذه الشعارات، وبروح المقاومة التى تواجه الاستكبار الإعلامى بقوة وشراسة، وهذا ما تعلمناه من الإمام الحسين فى كربلاء"، على حد تعبيره.

وأكد برات زادة أنه يجب الحفاظ والسيطرة على المساجد فى إيران من قبل المؤسسات التابعة للحرس الثورى الإيرانى، لأن "أفضل القوات التى من الممكن أن يتم استقطابها إلى الحرس الثورى هم من الشباب الذين يتوافدون إلى المساجد"، معتبرا أن هذا السبب هو الكامن وراء أهمية العمل الجماعى والمنظم للسيطرة على المساجد فى عموم إيران.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365