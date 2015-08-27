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بالفيديو..نشرة اليوم السابع:مفاوضات مع روسيا حول شروط إنشاء المحطات النووية

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بالفيديو..نشرة اليوم السابع:مفاوضات مع روسيا حول شروط إنشاء المحطات النووية بالفيديو..نشرة اليوم السابع:مفاوضات مع روسيا حول شروط إنشاء المحطات النووية
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين :

السيسى للتلفزيون الروسى: الإرهاب يتوسع ونحتاج استراتيجية عالمية لمحاربته

السيسى للتلفزيون الروسى: ندرس قبول عملة “الروبل” فى مجال السياحة

الرئاسة: نسعى للوصول إلى أفضل الشروط مع روسيا لإنشاء المحطات النووية

وزير التربية والتعليم: بدء الدراسة 27 سبتمبر ولا تأجيل

وزير الرياضة: فتح باب العضويات الجديدة لمركز شباب الجزيرة بعد عيد الأضحى

“الأهرام للمجمعات”: طرح خراف العيد بنظام القسط للمواطنين

نقل كلب من النرويج إلى بريطانيا عبر 8 دول لإجراء عملية فى الكبد

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مصر 365

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