صبرى عبادة: إحالتى للتحقيق هدفه الإساءة لسمعتى والوزارة تسعى للمصالحة

أكد الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن قرار الوزارة بإحالته للتحقيق مقصود به الإضرار به شخصيا وبسمعته، مضيفا أن نشر الخبر أساء له.

وأضاف عبادة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لن يمثل أمام محقق الوزارة، وأن الجهة الوحيدة التى من حقها التحقيق معه هى النيابة الإدارية إذا ما أحيل إليها.

وأشار عبادة إلى أنه أقام جنحة مباشرة ضد الشيخ أحمد البهى إمام مسجد سيدى جابر، اتهمه فيها بالسب والقذف، ويستعد لإقامة دعوى مماثلة ضد الشيخ محمد العجمى وكيل الوزارة بأسيوط.

ولفت عبادة إلى أنه مستعد للصلح مع الشيخ محمد العجمى إذا ما عرض عليه الأمر، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى التصالح بينهما.

كان صبرى عبادة اتهم محمد العجمى، بتدريب الإخوان على السلاح ونشبت مشادة كلامية بينهما.

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