أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صبرى عبادة: إحالتى للتحقيق هدفه الإساءة لسمعتى والوزارة تسعى للمصالحة

Google+ Print
صبرى عبادة: إحالتى للتحقيق هدفه الإساءة لسمعتى والوزارة تسعى للمصالحة صبرى عبادة: إحالتى للتحقيق هدفه الإساءة لسمعتى والوزارة تسعى للمصالحة
أكد الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن قرار الوزارة بإحالته للتحقيق مقصود به الإضرار به شخصيا وبسمعته، مضيفا أن نشر الخبر أساء له.

وأضاف عبادة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لن يمثل أمام محقق الوزارة، وأن الجهة الوحيدة التى من حقها التحقيق معه هى النيابة الإدارية إذا ما أحيل إليها.

وأشار عبادة إلى أنه أقام جنحة مباشرة ضد الشيخ أحمد البهى إمام مسجد سيدى جابر، اتهمه فيها بالسب والقذف، ويستعد لإقامة دعوى مماثلة ضد الشيخ محمد العجمى وكيل الوزارة بأسيوط.

ولفت عبادة إلى أنه مستعد للصلح مع الشيخ محمد العجمى إذا ما عرض عليه الأمر، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى التصالح بينهما.

كان صبرى عبادة اتهم محمد العجمى، بتدريب الإخوان على السلاح ونشبت مشادة كلامية بينهما.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365