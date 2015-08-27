بالصور.. مصريون فى روسيا: زيارة السيسى لموسكو "فاتحة خير"

رفع الأب الروحى للجالية المصرية فى روسيا، الدكتور محمد حنفى الجبالى، وعدد من أبناء الجالية علم مصر، ملوحين بعلامة النصر، وذلك فى مقر عملهم بأقدم مؤسسة للتبادل التجارى بين القاهرة وموسكو، وذلك احتفالاً بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا، مؤكدين أنها "فاتحة خير لمزيد من تنشيط حركة التجارة بين البلدين".

كما رفع الجبالى والعاملون معه، صورة كبيرة للرئيسين بوتين والسيسى حتى يشعر المواطنون الروس بالوجود الشعبى المصرى فى بلادهم.

وعقدت أمس الأربعاء، مباحثات قمة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث ناقش الجانبان سبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وتطلع مصر لإقامة منطقة تجارية روسية بمحور قناة السويس، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء مفاعل نووى مصرى بتكنولوجيا روسية.

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