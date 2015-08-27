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توقف أجهزة المعامل المركزية للكشف عن صلاحية الأطعمة منذ شهر بالدقهلية

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توقف أجهزة المعامل المركزية للكشف عن صلاحية الأطعمة منذ شهر بالدقهلية توقف أجهزة المعامل المركزية للكشف عن صلاحية الأطعمة منذ شهر بالدقهلية
كشفت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة برئاسة الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة، ورئيس قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة، أن الجهاز الخاص بالكشف عن ملائمة وصلاحية الأغذية وتحليله بإدارة المعامل المركزية بمديرية الصحة بالدقهلية، متوقف منذ ما يقارب الشهر تقريبا، وأن الخدمة متوقفة بهذه المعامل.

كما جاء التقرير الذى أعدته اللجنة بتوقف العديد من الأجهزة الأخرى بالمعامل، والتى تساعد فى الكشف عن بعض السموم والأمراض فى منتجات الألبان، وقد وجه مساعد وزير الصحة إنذارا إلى إدارة المعامل للارتقاء بالخدمة نظرا لتدهوره بالكامل ونقص الخدمات المقدمة من الإدارة، بالإضافة إلى وجود عدد من السلبيات فى التقرير الصادر من اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع التقييم السنوى لإجراءات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، والذى أقيم بالقاعة الكبرى بمستشفى المنصورة الدولى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكى، وحصلت خلالها محافظة الدقهلية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى إجراءات مكافحة العدوى بنسبة 73.7%.
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