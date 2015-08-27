أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى سوهاج وقنا

Google+ Print
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى سوهاج وقنا إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى سوهاج وقنا
نجحت لجنة المصالحات بقنا بالتنسيق وقيادات مديرية أمن قنا من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى سوهاج وقنا.

وتمت إقامة سرادق بمركز أبو تشت بحضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن قنا، لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى أبو دوح من البحرى سمهود بأبو تشت، والكمايلية من البلينا بسوهاج، بحضور الشيخ أحمد الكلحى عضو لجنة المصالحات.

وترجع الخصومة الثأرية إلى نشوب مشاجرة العام الماضى بين عائلتين بسبب الخلاف على إنشاء طريق، مما أسفر عن مصرع أحد أبناء عائلة أبو دوح، بالإضافة إلى شخصين من عائلة الكمايلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365