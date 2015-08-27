إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى سوهاج وقنا

نجحت لجنة المصالحات بقنا بالتنسيق وقيادات مديرية أمن قنا من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى سوهاج وقنا.

وتمت إقامة سرادق بمركز أبو تشت بحضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن قنا، لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى أبو دوح من البحرى سمهود بأبو تشت، والكمايلية من البلينا بسوهاج، بحضور الشيخ أحمد الكلحى عضو لجنة المصالحات.

وترجع الخصومة الثأرية إلى نشوب مشاجرة العام الماضى بين عائلتين بسبب الخلاف على إنشاء طريق، مما أسفر عن مصرع أحد أبناء عائلة أبو دوح، بالإضافة إلى شخصين من عائلة الكمايلية.