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محافظ الإسماعيلية يبحث استعدادات المهرجان الدولى للأفلام التسجيلية

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محافظ الإسماعيلية يبحث استعدادات المهرجان الدولى للأفلام التسجيلية محافظ الإسماعيلية يبحث استعدادات المهرجان الدولى للأفلام التسجيلية
عقد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمهرجان الإسماعيلية الدولى الـ18 للأفلام التسجيلية والقصيرة وأفلام التحريك، والمقرر إقامته خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر القادم.

حضر المؤتمر محمد عزيز، رئيس المركز القومى للسينما، والدكتور خالد منتصر، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وفاروق عبد الخالق، أمين عام المهرجان، بحضورالمهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة.

وأكد اللواء ياسين طاهر، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية، لا تدخر وسعا فى تقديم كافة سُبُل الدعم اللازم لهذا المهرجان العالمى، حتى يخرج هذا العام بشكل مختلف تماما عن باقى الدورات السابقة للمهرجان، وبما يليق باسم والإسماعيلية عالميا.

وأضاف المحافظ: "آن الأوان لأن تعود الإسماعيلية إلى مكانتها الطبيعية، ووضعها على خريطة المهرجانات العالمية وخاصة مع ما يجرى تنفيذه على أرضها خلال الفترة الحالية واتجاه أنظار العالم أجمع صوب الإسماعيلية فى الوقت الراهن وخاصة بعد افتتاح المشروع العالمى لقناة السويس الجديدة وبالتزامن مع بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، فالإسماعيلية ينتظرها مستقبل واعد وغد مشرق لتكون قاطرة التنمية الحقيقية لمصر".

واستعرض الاجتماع الخطوط العريضة والاستعدادات الخاصة بإقامة فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان، والذى يشارك به العديد من مختلف دول العالم، ويشمل إقامة العديد من المسابقات الرسمية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك لكبار المخرجين والفنانين العالميين.

وأشار محمد عزيز، رئيس المركز القومى للسينما، إلى أن 500 فيلمًا من 57 دولة، تقدمت لمسابقات المهرجان هذا العام، ويجرى حاليا استعراض وتقييم الأفلام من خلال اللجان المتخصصة لاختيار من سيشاركون فى دورة المهرجان لهذا العام.

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