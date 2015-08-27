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جريدة الوتر ببنى سويف: إنشاء مصانع للإسمنت يوفر 3آلاف فرصة عمل

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فى إطار مبادرة رعاية اليوم السابع للصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة الوتر، الصادرة بمحافظة بنى سويف، والذى يكشف وقائع فساد داخل المحافظة، تتمثل فى استيلاء كبار العائلات على أراضى أملاك الدولة.

وأبرزت الجريدة، فى صدر صفحتها الأولى، مبادرة اليوم السابع لرعاية ودعم الصحف الإقليمية، والتى تهدف لتطوير الصحافة فى المحافظات.
>كما كشفت الجريدة، فى تحقيق عن فساد مديرية الإسكان بالمحافظة، والذى تمثل فى إسناد أعمال مقاولات مقاول موقوف عن العمل والتلاعب فى المقايسات والتزوير فى عطاء فنى وذلك وفقا لتقرير رقابى.

كما رصد العدد إنشاء مصانع للأسمنت بمحافظة بنى سويف يتفتح فرص عمل جديدة لـ3 آلاف أسرة.

ومن أبرز ما جاء من أخبار وتحقيقات فى هذا العدد
>- وزارة التربية والتعليم خدعت المواطنين
>- محافظة بنى سويف خارج نطاق الخدمة
>- الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة من كبار العائلات
>- بالمستندات نكشف أخطبوط الفساد بمديرية إسكان بنى سويف
>- التحرش الجنسى فى القانون المصرى
>- مؤامرات الاستعمار الغربى على الدول العربية والنامية
>- المحليات تفشل فى تنمية بسبب توغل الفساد بالمؤسسات الحكومية
>- العشوائيات تشكل خطورة على الأمن القومى

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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