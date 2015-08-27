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بالصور.. أعمدة الإنارة مضاءة نهارا بمحطة سكك حديد الفشن فى بنى سويف

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لأعمدة الإنارة مضاءة نهاراً بمحطة سكك حديد الفشن جنوب بنى سويف.

وأبدى متداولو الصور غضبهم من قيام إدارة محطة القطار بترك الأعمدة مضاءة نهاراً، فى الوقت الذى تكون فيه الأعمدة أغلبها مظلمة بعد الثانية عشر مساءً.

وأكد الجميع أن تلك الظاهرة لم تكن ليوم واحد، بل إن العاملين بالمحطة يتركون يومياً الأعمدة مضاءة طوال فترة النهار.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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