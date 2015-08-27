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القومى لحقوق الإنسان بعد زيارة طرة: السجون خالية من أى تعذيب منهجى

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القومى لحقوق الإنسان بعد زيارة طرة: السجون خالية من أى تعذيب منهجى القومى لحقوق الإنسان بعد زيارة طرة: السجون خالية من أى تعذيب منهجى
فجر محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مفاجأة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر المجلس للإعلان عن تقرير زيارته التى تمت أمس لسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون ليمان طرة والشهير بـ"العقرب"، مؤكدا أن كثيرا من الشكاوى التى وردت إلى المجلس من السجناء وذويهم لم تكن صحيحة.

وأوضح فائق خلال كلمته بالمؤتمر أن مساعد وزير الداخلية لشئون السجون وافق على تنفيذ كافة مطالب بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان، معلنا أنه من خلال الزيارات العديدة التى نظمها المجلس لعدد من السجون تم التأكد من أن السجون المصرية خالية من أى تعذيب منهجى، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعنى عدم وجود حالات تعذيب، قائلا "كلنا بشر وكلنا نخطئ".
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مصر 365