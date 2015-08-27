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مبادرة "يدا بيد ضد السرطان" للحد من معدلات الإصابة بالسرطان فى مصر

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مبادرة "يدا بيد ضد السرطان" للحد من معدلات الإصابة بالسرطان فى مصر مبادرة "يدا بيد ضد السرطان" للحد من معدلات الإصابة بالسرطان فى مصر
عقد صباح اليوم مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر الأورام" يدا بيد" ضد السرطان، والذى تنظمه شركة نوفارتس للأدوية بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والمنظمة الدولية لأبحاث اقتصاديات الدواء فى .

وقال الدكتور حسين خالد أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام وزير التعليم العالى الأسبق، تعد أمراض السرطان مشكلة عالمية كبرى، حيث تمثل السبب الثانى للوفيات بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد أوضحت أحدث البيانات الصادرة عن السجل القومى للأورام فى مصر أن معدل الإصابة بالسرطان فى مصر بلغ 113 حالة جديدة سنويا من كل 100 ألف شخص.

وأكدت البيانات أن سرطان الكبد هو النوع الأكثر شيوعا بين الرجال فى مصر، حيث تصل معدلاته إلى 39 حالة جديدة سنويا بين كل 100 ألف شخص كل عام بينما يعد سرطان الثدى العدو الأول للسيدات فى مصر بمعدل 35 حالة جديدة سنويا بين كل 100 ألف شخص.

وأضاف الدكتور حسين خالد أن اللجنة العليا للأورام التابعة لوزارة الصحة وضعت خطة استراتيجية للتصدى للسرطان فى مصر وهذه الخطة قائمة على 5 خطوط عريضة أولها الوقاية والاكتشاف المبكر، وثانيها التشخيص والعلاج بما يشمل العلاج التلطيفى وثالثها تدريب الكوادر الصحية المتخصصة بما يشمل الأطباء والتمريض والفنيين رابها البحث العلمى ومشكلاته القومية وأخيرا دعم السجل القومى للأورام.

وناقش المؤتمر تحديات علاج السرطان فى مصر مع التركيز على سرطان الدم الميلودى الذى شهد علاجه نقلة نوعية بظهور الجيل الثانى من الأدوية.

كما أن الهدف من المؤتمر التأكيد على أهمية تضافر الجهود المجتمعية، بما يشمل الجهود الحكومية والمدنية للتصدى للسرطان فى مصر.

وكانت فرصة عظيمة للمشاركين لتبادل الأفكار، وبحث أفضل السبل لضمان حصول المرضى على أنسب العلاجات.
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مصر 365

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